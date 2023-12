Bagnaia, Bautista e Bulega: il 2023 è stato l'anno magico della Ducati

Si chiude il 2023, è stato un anno magico per la Ducati, diventata la casa di riferimento a due ruote nel motorsport. L'azienda di Borgo Panigale ha firmato una tripletta per quanto riguarda i Mondiali piloti (Bagnaia in MotoGP, Bautista in Superbike, Bulega in Supersport), oltre ai titoli costruttori e team. Merito della sua struttura tecnica, che ha innovato i sistemi di lavoro e ha sfruttato il regolamento al meglio: il genio italiano combinato con un approccio moderno

Il rischio è che in Ducati si abituino ad altre stagioni come l’ultima, dove hanno vinto praticamente tutto: il titolo piloti e costruttori in MotoGP, in Superbike e in Supersort 600. In altre parole nel 2023 hanno sbancato, in un’annata da segnare a lettere d’oro nei loro archivi. La casa di Borgo Panigale oggi è il riferimento del motosport su due ruote. E non è un caso perché dietro questa superiorità c’è una strategia e soprattutto il lavoro di un reparto corse che tutti le invidiano, a cominciare dai giapponesi che ingoiano amaro e fanno campagna acquisti tra i suoi tecnici (ultimo in ordine di tempo Massimo Bartolini, responsabile delle performance, preso in Yamaha). Forse non durerà a lungo questa supremazia, perché la storia del motociclismo è fatta di cicli che si succedono e talvolta si ripetono, ma intanto…