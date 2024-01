Nadia Gresini: "Marquez è un campione rock"

Il colpo dell'anno (e probabilmente del secolo) in MotoGP è senza dubbio il passaggio di Marc Marquez dalla Honda, con cui ha vinto i suoi sei Mondiali nella classe regina, al team privato Gresini Racing . Nadia Padovani, vedova dell'indimenticato Fauso e team principal della scuderia, ha spiegato come si è arrivati all'ingaggio dell'otto volte iridato in un'intervista al 'Corriere della Sera': " Sembrava impossibile che un otto volte campione del mondo potesse lasciare la Honda per un team privato, ha fatto notizia e ne farà ancora - ha detto -. La morte di mio marito ha fatto emergere quella forza che probabilmente già avevo , ma che non sapevo di avere. Sembrava un sogno anche avere Marc : soltanto quando l’ho visto guidare nel test a Valencia ho detto: “Allora è vero”. E ancora adesso mi sembra irreale, ma è con noi quindi..".

Con il 2024 ormai alle porte è tempo di pensare alla prossima stagione della MotoGP. Andiamo allora a fare un ripasso dei piloti che si daranno battaglia a suon di sorpassi e staccate a partire dal 10 marzo: dall'attesa per Marc Marquez sulla Ducati Gresini al rookie Pedro Acosta, da Luca Marini in HRC a Franco Morbidelli compagno di team di Jorge Martin: ecco tutte le novità in pista IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2024

"Marc da noi perché siamo professionali. E poi c'è Alex..."

"Noi non saremmo mai andati a cercarlo, ci ha contattato il suo manager ma aveva un accordo con la Honda fino al 2024. Gli ostacoli non erano pochi. Ai miei ho detto: “Proviamo ad aspettarlo”, lo volevo assolutamente nella speranza che si allineassero tutti i pianeti. Ci ho creduto fino all’ultimo, ed è successo. Noi siamo professionali: e i risultati ottenuti con altri piloti in questi anni parlano per noi. Altrimenti non sarebbe venuto. Certo, poi ha influito anche il fatto che suo fratello Alex fosse già con noi. Dai Gp tornava a casa con il sorriso e raccontava... Marc è umile, tranquillo, amabile, determinato. Mi sembra che abbia un carattere diverso da Alex che è dolce e sensibile. Mi sembra sia più “rock". In Ducati c’era chi aveva paura di creare un clima di tensione con i piloti del team ufficiale, ma in realtà c’erano visioni contrastanti all’interno. Io credo che anche per loro sarà motivo d’orgoglio avere un otto volte campione del mondo su una Ducati".