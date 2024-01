Sarà Gresini Racing il primo team a svelare la nuova livrea in vista del Mondiale 2024: appuntamento sabato 20 gennaio alle 18.30 alla discoteca Cocoricò di Riccione. L'evento sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI