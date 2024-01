MotoGp

Per problemi organizzativi è stato annullato l'appuntamento con il GP d'Argentina, previsto per il prossimo 7 aprile. Non verrà sostituito in calendario. La stagione comincerà il 10 marzo in Qatar e si chiuderà a novembre a Valencia. In Italia si correrà il 2 giugno al Mugello e l'8 settembre a Misano. Ecco tutte le date del prossimo Mondiale, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e NOW