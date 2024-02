Il rookie ha segnato il miglior tempo (1:58.189) nell'ultimo giorno di test shakedown, precedendo Pol Espargaró e Johann Zarco. Quarto tempo per il "Diablo" Quartararo, ottavo Luca Marini. La MotoGP tornerà in pista dal 6 all'8 febbraio quando, sempre a Sepang, inizieranno i test ufficiali

Cala il sipario sui test shakedown di MotoGP a Sepang ed è Pedro Acosta a chiudere in testa il Day3 in Malesia. Il rookie di Red Bull GasGas Tech3 ha registrato il miglior tempo nell'ultima giornata (1:58.189) precedendo Pol Espargaró , collaudatore Ktm Factory, e Johann Zarco , Honda LCR. Nonostante due piccole cadute, una sull'asciutto alla curva 11 e una sul bagnato alla 15, Acosta si presenterà ai test ufficiali (sempre a Sepang dal 6 all'8 febbraio) soddisfatto per come sono andate le prime giornate di prova.

Considerando anche i titoli in Moto3 e Moto2, Pedro Acosta si appresta a esordire in MotoGP con un palmarès più ricco di molti suoi colleghi più esperti. Solo Marc Marquez e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia hanno vinto più mondiali del rookie 2024. Ecco la classifica completa, dal più titolato (MM93) fino ai nove rider ancora a secco di trionfi iridati IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

Honda e Yamaha in pista con i piloti titolari

Nell'ultimo giorno i team si sono concentrati molto sull'aerodinamica e, come accaduto nel Day2, Honda e Yamaha sono scese in pista con i piloti titolari. Nakagami (Honda LCR) ha provato un forcellone diverso, mentre il collaudatore Yamaha Crutchlow ha montato uno scarico più lungo e una carrozzeria aerodinamica aggiornata. Joan Mir (Repsol Honda) ha confermato che la moto Honda 2023 non sarà a Sepang: il team si sta concentrando sul pacchetto che aveva ai test di Valencia e sul nuovo prototipo a disposizione. Quartararo (Yamaha Factory) ha concluso lo shakedown in quarta posizione dopo il secondo tempo nel Day2. Ottavo tempo per Luca Marini su Repsol Honda.