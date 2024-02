Le FOTO della nuova Yamaha di Quartararo e Rins

Direttamente da Sepang, sede dei test ufficiali MotoGP in programma dal 6 all'8 febbraio, Yamaha ha svelato la nuova M1 di Fabio Quartararo e di Alex Rins. La livrea è piuttosto simile a quella 2023, ma da Iwata sperano che questa possa essere la moto della svolta, per uscire dalla crisi e tornare in alto. "Abbiamo cambiato tanto, vogliamo tornare a essere competitivi", ha detto a Sky il managing director Lin Jarvis

