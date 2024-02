Dalla galleria del vento Dallara per l'aerodinamica a Massimo Bartolini, il nuovo Technical Director 'strappato' a Ducati: il managing director Yamaha, Lin Jarvis, spiega tutte le novità proposte dalla casa di Iwata in vista del 2024: "Dobbiamo tornare a essere competitivi dopo una stagione difficile. Abbiamo cambiato diverse cose, ora dobbiamo metterle insieme e modificare l'approccio. Vogliamo assolutamente avere un team satellite, due sole moto in pista non bastano"

Direttamente da Sepang, sede dei test ufficiali MotoGP in programma dal 6 all'8 febbraio, Yamaha ha svelato la nuova M1 di Fabio Quartararo e di Alex Rins. La livrea è piuttosto simile a quella 2023, ma da Iwata sperano che questa possa essere la moto della svolta, per uscire dalla crisi e tornare in alto. 'Abbiamo cambiato tanto, vogliamo tornare a essere competitivi', ha detto a Sky il managing director Lin Jarvis RIVIVI LA PRESENTAZIONE - IL VIDEO

Durante la presentazione ha ricordato il 2004 e Valentino Rossi come momento in cui bisognava ripartire e dimostrare che si poteva essere ancora protagonisti. Ora forse le cose sono un po' diverse, ma la voglia di ripartenza è quella?

"Sì è vero, è molto diverso rispetto a 20 anni fa, però è un momento in cui noi dobbiamo ritornare a essere competitivi. Tre anni fa abbiamo vinto un mondiale e in quello dopo siamo arrivati secondi, ma l'anno scorso è stato duro e siamo andati in difficoltà. Abbiamo cambiato diverse cose: il Project Leader (Kazuhiro Masuda), poi è arrivato un ingegnere italiano per l'aerodinamica e anche Massimo Bartolini come Technical Director. Stiamo ricostruendo tutto".

Che risposta dà il Giappone? Si sono davvero rimboccati tanto le maniche? A che livello siete?

"Dietro le quinte non ho mai visto così tanti pezzi per fare prove. C'è un grande impegno della casa madre in Giappone, ci stanno dando il massimo supporto per recuperare la situazione. Anche loro sanno che dobbiamo la velocità e il modo di lavorare. Nel gennaio 2022 abbiamo iniziato un lavoro per migliorare il motore, l'anno scorso abbiamo iniziato anche con l'aerodinamica con Dallara e abbiamo cambiato tante persone: ora dobbiamo mettere tutto insieme e cambiare l'approccio".