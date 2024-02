Rins: "Darò tutto per riportare Yamaha in alto"

Le parole del pilota spagnolo a margine dell'unveiling della M1 per la stagione 2024: "Sono contento di far parte di questo progetto, vediamo se riuscirò a portare il mio contributo per salire sul podio e tornare a vincere. Mi ricorda la Suzuki, mi sono trovato bene in pista nel corso dei test shakedown. Infortunio? Mi sento pronto, quest'inverno sono tornato a fare una vita normale e in moto non sento dolore"

YAMAHA, LE FOTO DELLA MOTO DI QUARTARARO E RINS