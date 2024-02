Le parole del "Diablo" a margine della presentazione Yamaha in vista della stagione 2024: "Il mio obiettivo principale è tornare a vincere, ho solo questo in testa. L'inverno è stato davvero produttivo perché mi sono allenato meglio che mai. Non so se sarà l'anno della verità ma sono contento di come sta lavorando Yamaha. Rins è un pilota veloce e credo che riuscirà a rispettare le aspettative che il team ha su di lui" YAMAHA, LE FOTO DELLA MOTO DI QUARTARARO E RINS

"Sarei felice se riuscissimo ad andare sempre più vicini alla vittoria e speriamo di essere lì per vincere". Ha le idee molto chiare Fabio Quartararo, che al termine della presentazione della Yamaha Factory 2024 ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della stagione ormai alle porte. "Non so se sarà l'anno della verità, ma abbiamo già fatto 2 giorni di test e speriamo di fare uno step avanti nei prossimi. Sono contento di come Yamaha stia lavorando, abbiamo il potenziale ma dobbiamo trovare la strada per metterlo in pista. Lo scorso anno è stato molto difficile per noi e ci auguriamo di tornare in alto e fare un buon lavoro".

"Inverno produttivo, mi sono allenato meglio che mai" Nel corso dell'unveiling, il "Diablo" ha sottolineato quale sia il suo obiettivo per il 2024: "Voglio tornare a vincere. Ho solo questo in testa. Non so se sarà un processo breve o lungo per tornare alla vittoria, ma la otterrò insieme al mio team quest'anno". Il francese arriva da una stagione complicata con Yamaha, chiusa al 10° posto nella classifica piloti: "Credo che tutti sappiano che il 2023 non sia stato positivo; né per me né per il team. Questo inverno è stato davvero produttivo perché mi sono allenato meglio che mai. Mi sento molto bene e sono molto motivato per iniziare i test. Non possiamo aspettarci di lottare subito per il titolo o per la vittoria: prima dobbiamo consolidare la top5, poi andare avanti verso il podio e alla fine verso la vittoria. Passo dopo passo".

FOTOGALLERY Le FOTO della nuova Yamaha di Quartararo e Rins Direttamente da Sepang, sede dei test ufficiali MotoGP in programma dal 6 all'8 febbraio, Yamaha ha svelato la nuova M1 di Fabio Quartararo e di Alex Rins. La livrea è piuttosto simile a quella 2023, ma da Iwata sperano che questa possa essere la moto della svolta, per uscire dalla crisi e tornare in alto. 'Abbiamo cambiato tanto, vogliamo tornare a essere competitivi', ha detto a Sky il managing director Lin Jarvis

LIVREA EFFETTO CAMOUFLAGE La livrea della M1 2024 è piuttosto simile a quella della scorsa stagione: i colori restano gli stessi, col grigio che si abbina a blu e nero dando un effetto 'camouflage' La nuova moto di Fabio Quartararo: il campione del mondo 2021 cercherà di riportare Yamaha in lotta per le prime posizioni in questo 2024

"Rins è un pilota molto veloce" Quartararo, alla vigilia dei test ufficiali di Sepang (dal 6 all'8 febbraio), ha raccontato le sue prime sensazioni: "Non vedo l'ora di tornare sulla moto, faremo un sacco di test e molte gare. Penseremo passo dopo passo, speriamo che qui in Malesia ne faremo già uno rispetto all'anno scorso. Da questo momento dobbiamo costruire la nostra fiducia e iniziare a ottenere risultati come in passato". Nuovo compagno per il pilota francese, che dovrà dividere il box con Rins: "Alex è un pilota molto veloce. Lo conosco da parecchio tempo, penso che sia stato uno dei primi che ho conosciuto quando sono andato in Spagna. Ha corso delle ottime gare e conquistato vittorie, quindi credo che Yamaha abbia grandi aspettative su di lui e penso che riuscità a rispettarle".

"Yamaha ha lavorato duro" Quartararo ha rilasciato dichiarazioni anche ai canali ufficiali del team: "L'inizio di una nuova stagione è sempre emozionante, sia io che la squadra siamo super motivati. Un buon avvio di 2024, anche se si tratta solo di test, può comportare un grande vantaggio in seguito. So che Yamaha ha lavorato duro dietro le quinte e, se continueremo tutti a spingerci al limite, potremo essere in grado di trascorrere un grande anno insieme. Voglio lottare per le prime posizioni".