Il pilota spagnolo è stato protagonista di un highside alla curva 11 nel primo giorno dei test a Sepang. Il team Trackhouse ha comunicato che non prenderà parte agli ultimi due giorni in Malesia: "Raul è andato in ospedale per controlli. Fortunatamente non ci sono danni gravi, ma per non rischiare seri infortuni al bacino e all'anca, già contusi in modo piuttosto pesante, dovrà tornare a casa e riprendersi per essere pienamente in forma per i test in Qatar"

TEST MOTOGP: TEMPI - NOVITA'