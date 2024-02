Lo spagnolo analizza la 2^ giornata di test a Sepang: "Rispetto a martedì mi sono sentito meglio e sono riuscito a completare più giri. Sono contento, anche se ho ancora difficoltà nel time attack. Sto guidando la Ducati come se fosse una Honda e non è il modo migliore per fare bene, la gomma posteriore va usata in maniera completamente diversa"

Seconda giornata di test in crescendo per Marc Marquez, che martedì aveva avuto qualche problema tecnico sulla sua Ducati Gresini. "Mi sono sentito molto meglio rispetto a ieri, sono riuscito a completare più giri - ha dichiarato il rider di Cervera nel debrief con la stampa -. Nell'ultima parte di sessione, quando avevo montato la gomma per fare il time attack, ho deciso di completare i dieci passaggi della Sprint Race perché ero curiosi di capire come si sarebbe comportata la moto in quel frangente. Sono contento di com'è andata la giornata, sono riuscito a capire meglio la moto. Ma ho ancora difficoltà nel time attack, è l'aspetto in cui faccio più fatica".