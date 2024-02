I test di Sepang hanno messo in evidenza una Ducati che sembra riuscita a migliorare ulteriormente la moto campione del mondo. Grande lavoro sull’aerodinamica in casa Aprilia, mentre in KTM ha stupito il rookie Acosta. Soddisfazione con riserva per Honda. Si torna in pista il 19 e 20 febbraio in Qatar, per gli ultimi test prima dell’inizio della stagione

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT