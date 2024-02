L'amministratore delegato Aprilia ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della stagione 2024: "Siamo abbastanza soddisfatti dopo i test di Sepang, Vinales ed Espargaró sono stati competitivi con una moto ancora da sviluppare. Abbiamo 4 piloti in scadenza, dobbiamo partire forte per metterci le condizioni di fare mercato e non di subirlo. Bastianini? Mai nascosto l'interesse. Marquez? Mi aspetto che vinca o che sia sempre in lotta con Bagnaia e Martin"

È pronto per la nuova stagione MotoGP Massimo Rivola , amministratore delegato Aprilia , che si prepara a vivere il 2024 dopo i test di Sepang: "Sono stati intensi, per la prima volta avevamo sei RS-GP24 e quattro RS-GP23 in pista e il lavoro è stato notevole - ha dichiarato il manager della casa di Noale a La Gazzetta dello Sport -. Siamo abbastanza soddisfatti , Vinales ed Espargaró sono stati competitivi con una moto ancora tutta da sviluppare". La casa di Noale avrà tre moto ufficiali in griglia già dal primo weekend stagionale in Qatar: " Da subito la terza a Miguel Oliveira con Trackhouse (il team satellite, ndr), ma poi anche Raul Fernandez l'avrà a stagione in corso".

"Piloti in scadenza? Terremo occhi aperti. Bastianini..."

Rivola si concentra poi sul prossimo Mondiale: "Le Ducati ufficiali e magari Marquez saranno molto molto forti, ma noi ci siamo e ci divertiremo. Da Marc mi aspetto che vinca o che sia sempre in lotta con Bagnaia e Martin". Il contratto di tutti e quattro i piloti Aprilia andrà in scadenza a fine 2024: "Anche per questo dobbiamo essere competitivi fin da subito. Dovremo essere nelle condizioni di fare il mercato e non di subirlo. Voglio fare una premessa: abbiamo due piloti molto forti, non partiremo con l'intenzione di cambiarli... però devo tenere gli occhi aperti". L'ad Aprilia fa anche un nome per il futuro: "Non ho mai nascosto l'interesse per Bastianini, anche pensando alla sua condizione: è minacciato da Marquez, da Martin. E c'è Bezzecchi che ha impressionato". Rivola chiude con l'obiettivo per il 2024: "Sarei felice di migliorare il risultato del 2023, quindi di arrivare almeno secondi nei Costruttori. E poi voglio a tutti i costi una vittoria di Vinales, credo molto in lui".