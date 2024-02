Marini: "Io in Honda, qualcosa che viene dal destino"

Le parole del pilota italiano a margine della presentazione della Honda RC213V 2024: "Per me è un onore entrare a far parte di questa squadra, da bambino usavo delle tute con i loro colori per le mie gare in minimoto. Ora essere qui è un sogno che diventa realtà, qualcosa che viene dal destino. Mi sento già parte della squadra e sono ben supportato dagli ingegneri, cercheremo di sfruttare al massimo l'ultimo test per iniziare l'anno nel miglior modo possibile"

LE FOTO DELLA HONDA DI MARINI E MIR