In occasione della presentazione della RS-GP24 Romano Albesiano , technical director di Aprilia Racing , ha spiegato le novità presenti sulla moto 2024: "Abbiamo introdotto una serie di innovazioni su tutti i fronti . Sono stati fatti dei passi avanti anche riguardo la capacità di analisi delle prestazioni, e ritengo che queste ultime saranno superiori rispetto a quelle del 2023. Poi vedremo come sarà il confronto con gli altri. Esteticamente la moto è piuttosto diversa dalla precedente , mantiene tutti i concetti aerodinamici che Aprilia ha introdotto in MotoGP. Introduce delle novità concettuali importanti nella parte posteriore , siamo ansiosi di portarla in pista perché crediamo che sarà un grosso passo avanti".

"Quattro moto ufficiali? Elemento chiave per la performance"

Aprilia avrà presto quattro moto ufficiali in pista: oltre ai due rider factory, Aleix Espargaró e Maverick Vinales, anche Miguel Oliveira (team satellite Trackhouse) avrà a disposizione una RS-GP 24 da inizio campionato. E a stagione in corso sarà così anche per il suo compagno di squadra, Raul Fernandez: "Questa è una novità importante. Credo che sarà un elemento fondamentale per la performance. Il 2023 è stato caratterizzato da alcune prestazioni notevolissime in alcune situazioni e non soddisfacenti in altre piste: abbiamo lavorato molto per capire il motivo e credo che nel 2024 ci saranno prestazioni più costanti, mi auguro allineate alle migliori che abbiamo avuto nel 2023".