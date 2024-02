È il giorno del team Aprilia ufficiale, che nel pomeriggio svelerà la nuova RS-GP a disposizione di Aleix Espargaró e Maverick Vinales. La casa di Noale, come ribadito da Massimo Rivola, punta a essere la seconda forza (e dunque la principale concorrente di Ducati) nel prossimo Mondiale MotoGP. Segui la diretta streaming dell'unveiling a partire dalle 16 (ora italiana). E domani si torna in pista per la due giorni di test in Qatar

Ancora poche ore e Aprilia Racing toglierà i veli alla moto 2024 di Aleix Espargaró e Maverick Vinales. Alle 16 italiane la casa di Noale presenterà il team ufficiale per il prossimo Mondiale MotoGP, al via nel weekend dell'8-10 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW. "Se lotteremo per il titolo? Forse non siamo ancora maturi, ma abbiamo il potenziale per farlo a breve", ha detto negli scorsi giorni l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ai microfoni di Sky Sport. Aprilia che punta a migliorare il terzo posto nei costruttori dello scorso anno e il 6° e 7° posto nella classifica piloti di Espargaró (tre vittorie tra Sprint Race e gare lunghe nel 2023) e Vinales. La presentazione sarà visibile in diretta streaming cliccando sul player qui sotto.