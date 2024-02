Le parole del pilota spagnolo in occasione dell'unveiling della RS-GP24: "Sarei contento di finire il campionato nelle prime 3 posizioni, è il mio obiettivo. Questo inverno mi sono allenato bene, sono molto motivato per il nuovo campionato. Sarà una stagione lunga e impegnativa, sarà dura sia a livello fisico e mentale ma so che posso contare su un grande team. Futuro? Mi sento bene, saranno le gare a stabilirlo". APRILIA RS-GP24, TUTTE LE FOTO DELLA NUOVA MOTO

Obiettivo top 3 per Aleix Espargaró, pronto a iniziare la sua ottava stagione consecutiva in MotoGP con Aprilia. Lo spagnolo, nel corso dell'unveiling della nuova RS-GP24, ha fissato il target per il prossimo campionato. "Sarei contento di finire la stagione 2024 nelle prime tre posizioni nella classifica piloti. Negli ultimi due anni abbiamo sempre sfiorato la top 3 ma ancora non l'abbiamo portata a casa. Questo è il mio obiettivo". Il numero 41 è carico per l'annata ormai alle porte: "Non vedo l'ora di iniziare questo 2024. È stato un inverno molto positivo, mi sono allenato bene e non ho avuto problemi fisici. Sono molto motivato per questo campionato". vedi anche Le FOTO della nuova Aprilia di Espargaró e Vinales

"Stagione '24? Sarà dura a livello fisico e mentale" Espargaró successivamente commenta la nuova livrea dell'Aprilia: "La moto mi sembra più bella rispetto all'anno scorso, c'è un po' più di viola che è un colore che mi piace molto. C'è sempre più aerodinamica, mi sembra molto bella". In chiusura una battuta sulla stagione 2024: "Quest'anno sarà il campionato più lungo, più impegnativo. Ci sarà la nuova pista in Kazakistan, torneremo ad Aragon, andremo dall'altra parte del mondo per diverse gare. Sarà dura non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, ma devo dire che ho una squadra spettacolare che mi aiuterà sicuramente".

"Futuro? Mi sento bene, poi saranno le gare a stabilirlo" A margine della presentazione Espargaró è intervenuto in diretta a Sky Sport: "Sono molto fiducioso, orgoglioso e ogni anno la responsabilità aumenta perché il progetto cresce. Stiamo vivendo un ottimo momento in Aprilia, alle mie spalle c'è un gruppo che sta tenendo un livello altissimo. Per cui non sarà facile essere alla loro altezza, ma darò il massimo e vedremo dove arriveremo". Poi una battuta sul futuro: "Vediamo come inizia la stagione, mi sento molto energico e veloce, ma saranno le gare a stabilirlo...".

"L'anno scorso ci è mancata la costanza" Ancora il pilota spagnolo da comunicato stampa Aprilia: "La crescita che abbiamo mostrato nelle ultime stagioni è stata incredibile. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto, che ho sempre definito come la mia seconda famiglia. Nel 2024 dovremo fare un altro passo avanti, l'anno scorso ci è mancata la costanza per lottare fino alla fine ma abbiamo comunque dimostrato di essere un avversario ostico per tutti. Non sarà semplice perché, anche se sembrava impossibile, il livello della MotoGP è aumentato ulteriormente. Mi sento pronto, fisicamente e mentalmente, e credo nel lavoro dei ragazzi di Aprilia".