Il rider spagnolo ha parlato della prossima stagione a margine della presentazione della moto 2024: "Ho passato un inverno più rilassato rispetto all'anno scorso, proverò a partire forte ma sempre con molta serenità mentale. L'obiettivo? Vincere, altrimenti non saremmo qui..."

"Ho passato un inverno più rilassato dell'anno scorso, ho cercato di essere più tranquillo. La stagione è molto lunga, proverò a partire 'a manetta' ma sempre con molta serenità mentale". Ha le idee molto chiare Maverick Vinales, che ha parlato del campionato MotoGP 2024 in occasione dell'unveiling dell'Aprilia RS-GP24. "Avrò un atteggiamento un filino diverso rispetto all'anno scorso: ho capito che più sono rilassato ora, più arriverò forte alla fine. Mi sono preparato come sempre, per essere fisicamente a posto è importante fare cardio perché poi con le gare e le trasferte non riusciamo ad allenarci molto". Lo spagnolo successivamente ha commentato la nuova moto della casa di Noale: "La prima cosa che ho pensato è che c'è un'innovazione incredibile. Ogni anno c'è un'evoluzione pazzesca e sono molto contento di come si è comportata Aprilia: ha fatto un lavoro incredbile, secondo me abbiamo fatto una bella moto".

"Felice se a fine anno avremo fatto il massimo" "Tra circa 10 mesi sarò felice se avremo fatto il massimo con ogni persona del team, questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere - ha proseguito il rider spagnolo -. Poi è ovvio che quando sei in MotoGP vuoi essere il campione, stare lì davanti e vincere. Ma quello che abbiamo nelle nostre mani è fare il massimo e di sicuro lo faremo". Poi sulla stagione: "Quest'anno ci saranno tante gare e non ho un circuito preferito, possiamo fare bene in ogni tracciato. Quest'anno dobbiamo andare in pista contenti, allegri, a prescindere dal circuito perché possiamo fare bene ovunque".

"L'obiettivo è vincere, altrimenti non saremmo qui" Vinales ha parlato anche in diretta a Sky Sport degli obiettivi per la stagione ormai alle porte. "Difficile dire cosa aspettarsi, ma l'obiettivo è vincere, altrimenti non saremmo qui. Questo però passa dal fare un bel lavoro ed è tutto nelle nostre mani, quindi dobbiamo lavorare bene: abbiamo ancora 2 giorni di test nei quali vanno definite ancora alcune cose. Sono molto tranquillo, provo a stare sereno perché questi sono giorni importanti per dare indicazioni sul futuro e bisogna rimanere concentrati. I risultati li abbiamo portati a casa anche l'anno scorso, ma vanno migliorate alcuni aspetti ovviamente".

"2023 chiuso in crescita, vogliamo continuare così" "Il nostro 2023 si è chiuso in crescita e voglio continuare questo trend - le parole di Vinales da comunicato Aprilia. Il feeling con la squadra è ottimo, durante la pausa invernale mi sono preparato in maniera maniacale e ho fiducia nel lavoro di Aprilia Racing. Se continueremo a porci l'obiettivo di estrarre il massimo dal nostro pacchetto tecnico in ogni weekend, i risultati arriveranno di conseguenza. I primi test hanno confermato l'altissimo livello del campionato, praticamente ogni pilota ed ogni moto sullo schieramento hanno la possibilità di lottare per il podio. Questo rende la sfida ancora più interessante".