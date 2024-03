La MotoGP accende i motori: appuntamento a Lusail, dove dall'8 al 10 marzo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) inizierà il Mondiale 2024. La gara della top class, preceduta da Moto3 (alle 15) e Moto2 (alle 16.15), è in programma domenica alle 18. Sabato il consueto show con le qualifiche alle 12.40 e la Sprint Race alle 17. Di seguito tutto il programma sui nostri canali TUTTE LE MOTO 2024: VOTA LA TUA PREFERITA!

È iniziato il countdown, la MotoGP sta per accendere i motori verso un Mondiale 2024 che si preannuncia ricco di spunti. Il primo semaforo verde scatterà in Qatar, nel weekend dell'8-10 marzo. Una tre giorni (più la conferenza piloti del giovedì) tutta da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La prima sessione della top class sarà venerdì 8 marzo, con le Libere 1 in programma alle 13.45. Sempre venerdì, a partire dalle ore 18, ecco le pre-qualifiche, che decreteranno i primi 10 piloti già sicuri di giocarsi la pole position nelle qualifiche del sabato.

Sabato Sprint alle 17, domenica gara alle 18 Sabato 9 marzo la MotoGP scenderà in pista alle 12 per le Libere 2, seguite poi dalle qualifiche (dalle 12.40). La giornata, dopo le qualifiche Moto3 e Moto2, si concluderà poi con la Sprint Race delle ore 17, che assegnerà i primi punti del 2024. Domenica gran finale con il Gran Premio che scatterà alle 18, preceduto da Moto3 (alle 15) e Moto2 (alle 16.15).

La griglia MotoGP per il 2024 Il Mondiale 2024 vedrà un solo rookie in pista, l'attesissimo Pedro Acosta. Il giovane pilota spagnolo del team Red Bull GasGas, reduce dalla vittoria del Mondiale Moto2 nel 2023, ha ben impressionato nei test pre-stagionali. Ma sono stati tanti i cambi di team: a cominciare da Marc Marquez, che ha lasciato Honda dopo 11 anni per salire in sella alla Ducati del team Gresini. Al suo posto HRC ha puntato forte su Luca Marini, sostituito in VR46 da Fabio Di Giannantonio. Le altre novità? Morbidelli è finito in Pramac per sostituire Zarco, nuovo pilota Honda LCR. Alex Rins è nel frattempo diventato il nuovo compagno di box in Yamaha di Fabio Quartararo.

Le nuove livree Nelle scorse settimane sono state svelate tutte le livree per la stagione 2024.

Il calendario: 21 GP e 42 partenze La stagione 2024 che comincerà il 10 marzo in Qatar si chiuderà il 17 novembre a Valencia, dopo 21 GP (erano 22 prima dell'annullamento dell'Argentina) e 42 partenze tra Sprint Race e gare lunghe.