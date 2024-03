In Qatar occhi puntati su Marc Marquez, alla sua gara d'esordio con la Ducati del team Gresini: Lusail darà le prime risposte sulla possibilità che l'otto volte campione del mondo sia della partita per il titolo 2024. Nell'era MotoGP solo Valentino Rossi e Casey Stoner hanno saputo vincere alla prima stagione dopo un cambio di moto. Ecco le altre precedenti imprese nella storia del Motomondiale. Il GP del Qatar è in diretta su Sky e NOW dall'8 al 10 marzo

Dopo il test di Valencia di novembre, antipasto della nuova stagione, c’era chi era pronto a scommettere su Marquez vincente al debutto con la Ducati. Di sicuro con la Desmosedici di Gresini il campione spagnolo ha ritrovato il sorriso e la voglia di tornare protagonista della categoria che ha dominato per sei stagioni (dal 2013 al 2014 e poi dal 2016 al 2019). Ma i dubbi non si esauriscono con i test, così come i le variabili che accompagnano un cambio di casacca importante, per quanto foriero di buoni auspici. Marquez arriva da quattro stagioni difficili, condizionate da infortuni (quattro operazioni al braccio destro), cadute, crisi tecniche che ne hanno scalfito il morale. Lo spirito è saldo, come il suo polso destro, ma la concorrenza è cresciuta. Puntare subito al titolo non sarà facile - fino a oggi l’obiettivo dichiarato è stato "voglio tornare a divertirmi" - ma conoscendo la volontà del cannibale spagnolo, difficilmente saprà accontentarsi. In passato pochi piloti sono riusciti in questa impresa.