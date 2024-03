Imprevedibilità e alternanza del risultato finale sono le caratteristiche di Lusail: sul circuito qatariota si contano ben 10 vincitori diversi in 20 gran premi corsi. Valentino e Stoner i piloti con più vittorie, con l'italiano primo anche nel numero di podi conquistati. Lusail è un tracciato particolarmente favorevole a Ducati, con 7 vittorie e 8 pole. E Marc Marquez era vicino a battere un record storico... Il GP del Qatar è in diretta su Sky e NOW dall'8 al 10 marzo GP QATAR, LA GUIDA TV SU SKY

Non è per niente facile ripetersi a Lusail: in 20 GP corsi qui, ci sono stati ben 10 vincitori e, nonostante Valentino e Stoner ne abbiano vinti solo 4, rimarranno i plurivincitori almeno fino al 2026, visto che tra i piloti in attività solo Vinales ne ha vinti 2. A sottolineare l’alternanza e l’imprevedibilità del risultato finale a Lusail, le ultime due edizioni, in cui non solo hanno vinto due piloti che non avevano mai vinto qui, ma che erano pure alla prima vittoria in top-class! Si tratta di Enea Bastianini nel 2022 e Fabio Di Giannantonio nel 2023.

Se ci sarà un nuovo vincitore nel 2024, sarà la seconda volta nella storia con 3 piloti al primo successo nello stesso tracciato in anni consecutivi dal 1974-1976, quando all’Isola di Man ottennero la prima vittoria Phil Carpenter, Mick Grant, Tom Herron. Anche sul versante podi Rossi è il dominatore assoluto, e lo sarà a lungo: è l’unico in doppia cifra, con 10, mentre il migliore in attività è Marc Marquez a 5, esattamente la metà.

Marquez, mancava poco... Il passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati è qualcosa di epocale nella MotoGP, perché Marc era una vera e propria bandiera della Honda. Quanto? I suoi 169 GP con la casa giapponese sono il terzo valore di tutti i tempi dopo i 273 di Rossi sulla Yamaha e i 217 di Pedrosa sulla stessa Honda. Ma, ovviamente, non si tratta solo di GP disputati: Marquez per la Honda ne ha vinti 59, ed era a soli 3 successi dal record per una sola marca, che resterà ancora per molto nelle mani di Giacomo Agostini. Il pilota italiano infatti vinse 62 volte con la MV Agusta.

Ducati, record a portata di mano Lusail è uno dei migliori circuiti per la Ducati con 7 vittorie e 8 pole. Un’ulteriore vittoria porterebbe Lusail a livello del Red Bull Ring, ovverosia il tracciato più vincente per la marca italiana, a quota 8 successi, mentre per la pole è già record: questo è l’unico tracciato in cui hanno messo a segno 8 pole e, aggiungendone una, eguaglierebbero il record del circuito, appartenente alla Yamaha.