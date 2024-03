In corso le qualifiche con Bezzecchi e Quartararo a caccia dell'accesso in Q2. Nelle pre-qualifiche Alex Marquez, Martin, Di Giannantonio, Bagnaia, Vinales, Acosta, Espargaró, Bastianini, Marc Marquez e Binder hanno conquistato l'accesso direttamente al Q2. Alle 17 in palio i primi punti della stagione nella Sprint Race, domani alle 18 la gara lunga (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

MOTOGP, SUPER SABATO SU SKY: IL PROGRAMMA