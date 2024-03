Il campione del mondo in carica ha commentato a Sky Sport il prolungamento fino al 2026 con Ducati: "Sono contento, è il mio sogno essere in questo team e cercherò di rimanerci più tempo possibile. Iniziamo la stagione con il sorriso, sapendo che per i prossimi 3 anni saremo insieme". Poi sul futuro compagno di squadra: "Non ho pretese, ma dirò la mia opinione, come sempre. E Bastianini merita di stare qui". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

GP QATAR, LA GUIDA TV SU SKY