Così lo spagnolo del team Gresini alla vigilia del suo primo GP in carriera in sella a una Ducati: "Di istinto a volte guido ancora come se avessi una Honda, ma piano piano sto imparando da Pecco e Martin che sono i due che vanno più forte. Vediamo nel corso della stagione se riusciremo a stargli più vicino. Ma in questo weekend non penso di poter essere protagonista", le sue parole a Sky. La gara di Lusail è in programma alle 18 di domenica, sabato la Sprint alle 17. Tutto LIVE su Sky e NOW

