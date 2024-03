Il pilota Pramac ribadisce ancora la sua volontà di vestire il rosso del team ufficiale Ducati dal 2025: "Firmerei subito, loro sanno quello che voglio ma non è solo una mia decisione", le sue parole a Sky alla vigilia del primo GP in Qatar. Poi sulla nuova Desmosedici: "Mi piace la GP24, abbiamo fatto un buon lavoro e siamo tra i più forti". La gara di Lusail è in programma alle 18 di domenica, sabato la Sprint alle 17. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

