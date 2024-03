Il primo nome che viene in mente è quello di Tony Arbolino, vicecampione del mondo Moto2 alle spalle di Acosta, ma Fermin Aldeguer è forse il talento più fresco e in molti lo considerano un candidato perfetto per la MotoGP. In Moto3 tra i tanti piloti interessanti c'è anche l'italiano Filippo Farioli. Il Mondiale 2024 inizia questo weekend in Qatar: appuntamento a Lusail dall'8 al 10 marzo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) MOTOGP IN QATAR: LA GUIDA AL 1° GP DELLA STAGIONE

Non solo MotoGP, il menù del Motomondiale è ricco perché ogni domenica offre in più lo spettacolo delle gare minori, spesso combattute tanto quanto, e talvolta di più, della classe regina. E poi uno sguardo alle classi intermedie è doveroso, perché sono il serbatoio dei futuri campioni. Gli astri nascenti che un domani potrebbero affermarsi nella massima competizione si formano tra le loro fila. E anche nel 2024 saranno in tanti a sgomitare per aprirsi la strada verso il futuro. leggi anche Dal Qatar a Valencia: il calendario MotoGP 2024

Il primo nome che viene in mente è quello di Tony Arbolino che avrebbe potuto fare il salto di categoria già quest'anno, ma non ha trovato lo spazio per infilarsi. Ha brillato nella prima parte del campionato, per poi cedere alla supremazia di Pedro Acosta. Senza lo spagnolo a sbarragli la strada, la corsa al titolo della Moto2 potrebbe rinnovare le sue quotazioni in vista della stagione successiva, non appena si riaprirà il mercato piloti.

Discorso analogo per Fermin Aldeguer protagonista di un grande finale di campionato. È forse il talento più fresco e in molti lo considerano un candidato perfetto per la MotoGP. Messo in ombra dal successo di Acosta, Fermin non è sfuggito ai talent scout della top class che hanno cecato di strapparlo alla Speed Up di Luca Boscoscuro. Lo spagnolo potrebbe rivelarsi il pericolo maggiore per il pilota di Garbagnate Milanese, nella corsa al titolo della Moto2.

Anche Jake Dixon, quarto in campionato nel 2023, è tra i papabili al salto di categoria, forte del passaporto inglese che piace molto alla Dorna. È un pilota veloce, protagonista spesso in prova e qualifica, un po' meno efficace in gara, ma di sicuro è un altro candidato nella corsa al titolo della categoria di mezzo.

In Moto3, priva del suo campione in carica, Jaume Masia, passato di categoria, bisogna annotarsi i nomi di David Alonso, miglior rookie del 2023, di Collin Veijer ottimo debuttante nella passata stagione a fianco del capo squadra Sasaki, di Ortola, Munoz, dell'italiano Filippo Farioli passato con il team Sic58, e di Angel Pigueras, new entry del team Leopard, al debutto in campionato dopo la vittoria della Rookies Cup e del Cev, il mondiale junior. A 17 anni ha già gli occhi di tutti addosso. Potrebbe essere lui la sorpresa della nuova stagione