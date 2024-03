La MotoGP riparte dal Qatar con tante novità: andiamo alla scoperta delle moto che vedremo in pista nel prossimo Mondiale. Dalle livree all'aerodinamica: tutti i dettagli casa per casa con Guido Meda e Mauro Sanchini nel VIDEO sopra. Il weekend di Lusail è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP QATAR, LA GUIDA TV SU SKY