Esordio convincente in MotoGP per Pedro Acosta, che alla prima sessione ufficiale della sua vita in top class ha chiuso col 3° tempo le Libere 1 in Qatar a soli 71 centesimi dal miglior crono di Jorge Martin. Lo spagnolo del team GasGas ha dato spettacolo, rendendosi protagonista di un super salvataggio alla Marquez in curva 1 con la sua KTM. Guardalo nel VIDEO sopra

GP QATAR, I TEMPI DELLE LIBERE 1