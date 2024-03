Martinator ha chiuso al primo posto la prima sessione di libere sull'asciutto: "Ho potuto guidare come mi piace e resto più tranquillo per il resto del weekend, soprattutto perché ho visto che non è più prevista pioggia - le sue parole a Sky -. Sul bagnato non è andata bene, non avevo una buona visibilità e non mi sono trovato con le gomme. Se sono tra i candidati per il titolo lo vedremo nel corso della stagione, io cerco sempre di migliorare"

