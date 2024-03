Il venerdì pomeriggio della Moto2 in Qatar è stato ostacolato dalla pioggia: sessione poco indicativa con solo 4 piloti in pista. In mattinata, sull'asciutto, FP dominate da Fermin Aldeguer che ha chiuso davanti Van den Goorbergh e Celestino Vietti. Dodicesimo posto, invece, per il vicecampione del mondo in carica Tony Arbolino. Sabato alle 15:40 le qualifiche, domenica alle 16:15 la gara

