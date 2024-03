Il rider Ducati, 6° al traguardo, ha commentato a Sky Sport la Sprint di Lusail: "Rispetto ai test le condizioni sono cambiate e il grip è molto diverso. Dobbiamo trovare qualcosa per finire bene la gara lunga: è la prima per tutti e ci sono un po' di incognite. Vedo bene l'Aprilia di Aleix, perché sul finale era veloce, ma proveremo ad andare all'attacco. Oggi il mio problema principale è stato quello di non riuscire a chiudere bene le linee"

MOTOGP, LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT DI LUSAIL