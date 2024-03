MotoGP, si parte: Libere LIVE dalle 13.45 su Sky

La MotoGP accende i motori: appuntamento a Lusail dall'8 al 10 marzo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ) dove prenderà il via il Mondiale 2024. Venerdì Libere dalle 13.45. Sabato si inizia a far sul serio con le qualifiche alle 12.40 e la Sprint Race alle 17. Domenica alle 18 la gara lunga, preceduta da Moto3 (alle 15) e Moto2 (alle 16.15). Di seguito tutto il programma sui nostri canali

Da venerdì 8 marzo si torna in pista per una stagione di MotoGP da vivere curva dopo curva, metro dopo metro. Sul circuito di Lusail si parte con il Gran Premio del Qatar, primo dei ventuno appuntamenti della stagione 2024. Riparte la caccia al trono, con i migliori piloti al mondo pronti a dare spettacolo. Il weekend di Lusail sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Venerdì 8 marzo si scende in pista, con le prime sessioni di prove libere. Dalle 11.55, Rosario Triolo e Mattia Pasini racconteranno la Moto3 e la Moto2. Alle 13.40 Guido Meda e Mauro Sanchini accompagneranno la prima sessione della classe regina con i piloti che percorreranno i primi chilometri della nuova stagione. Sabato si entra nel vivo, con la terza sessione di libere di Moto3 e Moto2 ad anticipare le qualifiche di MotoGP, che scattano alle 12.35. Nel pomeriggio si assegnano i primi punti, con la prima Sprint dell’anno che inizia alle 17. Domenica spazio alle gare, con lo start di Moto3 previsto alle 15, quello di Moto2 alle 16.15 e la MotoGP che scatterà alle 18. Ampio spazio all’analisi post gara, con Race Anatomy a partire dalle 20. Spazio all’approfondimento con i pre e post sessione, con le rubriche di Sky Sport pronte a raccontare il paddock e a raccogliere le voci dei protagonisti. Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport.