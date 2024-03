Gran gara per il rookie, che si è spinto fino alla quarta posizione per poi concludere 9°. "Penso sia meglio fare 10 giri nelle prime posizioni, con piloti che girano super forte, piuttosto che 21 in mezzo al gruppo - ha detto a Sky-. Oggi abbiamo portato a casa tanta esperienza. Calo nel finale? Ho fatto un disastro con la gestione della gomma posteriore...". El Tiburon ha già battuto un record: a 19 anni, 9 mesi e 14 giorni è il più giovane pilota di sempre a registrare un giro veloce in gara (battuto Quartararo)