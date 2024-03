Emozionante prima gara della stagione in Qatar per la Moto3, vinta da David Alonso (5° successo nella categoria) davanti a Holgado e Furusato. 4° un ottimo Riccardo Rossi, a lungo in lotta per il podio e beffato nel finale. 6° Nepa, out Bertelle e Farioli

La prima vittoria targata Pirelli (da quest’anno cambia il fornitore degli pneumatici) porta il nome di David Alonso, uscito vincente dall’immancabile carosello dell’ultimo giro, tra Holgado e Furusato e un ottimo Riccardo Rossi che se l’è giocata fino all’ultimo. Il giapponese è in un certo senso il vincitore morale, perché scattava dalla sesta fila con il diciottesimo tempo e a metà gara era già secondo. Ma battere Holgado, che ha condotto in testa tutta la corsa, e soprattutto Alonso (quinta vittoria per lui in Moto3), non era facile. Non lo è mai in Moto3, dove fino all’ultimo curva il risultato resta quasi sempre aperto.

Riccardo Rossi 4°: "Peccato, all'ultimo giro Alonso mi ha fregato..."

Bravo anche Riccardino Rossi che nel passaggio da Honda a Ktm (con il team Cip Green Power) ha rilanciato le sue quotazioni. "Quarto in volata, un po’ mi dispiace, abbiamo lavorato bene tutto il week end, ero tranquillo, ma all’ultimo giro Alonso mi ha fregato…", il commento del pilota genovese.

Incidenti Rueda-Ortola e Bertelle-Farioli

Non mancano i rimpianti in un gran premio che vedeva altri possibili protagonisti, finiti fuori gioco prima del traguardo: Rueda, che scattava dalla prima fila, s’è toccato con Ortola che partiva di fianco a lui col secondo miglior tempo in qualifica (ripartito ha poi recuperato posizioni su posizioni, fino al decimo posto); Bertelle s’è preso dentro con Farioli, dei due quello che ha pagato di più la caduta.

Nepa chiude 6°: "Ho sbagliato gomma"

Il sesto posto di Nepa sconta il rimpianto per un consumo eccessivo delle gomme che non gli ha permesso di scalare altre posizioni dopo essere partito dalla sesta fila. "Ho decisamente sbagliato gomma, troppo morbida", la sua spiegazione. Nella volata degli ultimi giri si è autoeliminato Yamanaka, in coda al gruppo. All’ultimo passaggio fuori anche Fernandez con Perez. La solita Moto 3, combattuta e adrenalica. E siamo solo alla prima gara. Per la cronaca: Piqueras ha chiuso il suo debutto portando a casa i primi quattro punti, meglio di Lunetta che ne ha preso uno.