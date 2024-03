Martin: "Gara persa quando Bagnaia mi ha passato"

Il pilota Pramac, 3° al traguardo, ha commentato a Sky Sport la gara di Lusail: "Non sto riuscendo a guidare la moto come mi piace. Sono andato più piano rispetto alla Sprint, non sono contento perché credo che ci sia ancora margine di miglioramento. Però con questo feeling non ottimale penso sia un buon risultato finire 1° e 3° nelle due gare. Pecco mi ha passato subito e lì ho perso la gara: nei miei programmi credevo di restare un po' più davanti, ma lui ha fatto un gran lavoro"

MOTOGP, CLASSIFICA DEL MONDIALE