Gran finale in Qatar: oggi il GP alle 18 su Sky

La Ducati ha vinto la Sprint, ma non è stato un dominio Ducati. Bagnaia è il rivale a cui tutti puntano, ma è giù dal podio. Marquez si nascondeva, ma non ha fatto la gara della vita. Sono tre fatti che emergono, un po' in contropiede, dopo la prima del Qatar. Che per inciso è stata una gara tiratissima, 11 secondi più veloce di quella dello scorso anno. Segno che le moto, gomme e piloti sono saliti ad un altro livello. Martin è esplosivo come lo consociamo. In pole al via, primo al traguardo alla fine di una gara disturbata solo da una vibrazione che nel finale si è fatta sentire anche sulle altre Ducati 2024 di Bagnaia e Bastianini. Sul podio con Martin, che al via scatta come un aereo ci vanno anche il sudafricano Binder con la Ktm, che al via scatta come un missile, ed Espargaró con un'Aprilia che tra le sue mani è stabile, guidabile e gentile sulle gomme. È proprio Espargaró a districarsi tra gli avversari fino ad arrivare a prendere e a passare Marquez e Bagnaia a fine gara con una certa disinvoltura. I ducatisti rossi soffrono una partenza non nelle primissime posizioni. Soffrono la fuga di Martin e Binder che li obbligano a tirare come matti consumando le gomme prima del previsto. Martin primo dunque, davanti a Binder, ad Espargaró, a Bagnaia quarto, a Marquez quinto, a Bastianini sesto, ma tutti abbastanza vicini e preoccupati per il GP, lungo il doppio e quindi con l'obbligo di una strategia più accorta sull'uso e il consumo delle gomme. Peccato per Di Giannantonio che ha vissuto una caduta con brivido da rischio di investimento e per Bezzecchi mai davvero nel ritmo e undicesimo al traguardo, ma comunque davanti alle giapponesi Yamaha e Honda ancora in grande sofferenza. Nota di merito per Pedro Acosta, di anni 19, di speranze bellissime, sicuro in sella come se corresse da sempre, mentre è solo la prima.