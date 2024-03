Portimao, qui Bagnaia ha già un record

Portimao però è il teatro di alcune “ultime volte” non trascurabili, perché aiutano a disegnare il percorso che alcuni piloti hanno seguito da allora.

Il primo che viene alla mente è Joan Mir: in Algarve nel 2020 è stato per l’ultima volta in testa al mondiale. Era l’ultima gara, quella successiva al conseguimento del titolo e, da allora, non è mai riuscito ad essere meglio di 3° nelle graduatorie iridate, un dato che contrasta con la posizione che ha occupato alla fine dell’anno scorso, 22°, e quella attuale, 13° (ma con una sola gara disputata…). Ma non è finita: per Mir il GP di Portimao del 2022 è stato l’ultimo che l’ha visto partire in prima fila ed andare in testa ad un GP, quindi per lui un digiuno di un paio d’anni in questi campi. Tanto, troppo per un campione del mondo.