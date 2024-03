Prima vittoria in Moto2 per Canet, arrivata alla 70^ gara nella classe intermedia. Lo spagnolo è anche il nuovo leader del Mondiale. Sul podio Joe Roberts e Gonzalez, 4° Aldeguer, autore di una strepitosa rimonta dopo i due long lap penalty per partenza anticipata. Out Lopez. Vietti (7°) primo degli italiani

Il podio che non t’aspetti, ma quanto ha gioito Aron Canet, prima vittoria in Moto 2 al settantesimo Gran Premio. Un’attesa lunga, per il pilota spagnolo e per la Fantic Motor, secondo successo al secondo anno di Motomondiale. Da come era composta la griglia e da com’è partita, la gara sembrava incanalata sul derby Speed Up tra Aldeguer e Lopez. Con tutto quello che si porta dietro: la rivincita del neo promosso in Motogp (dal 2025), nei confronti del compagno di squadra che l’ha battuto alla prima in Qatar, l’insofferenza di quest’ultimo che ha subito l’immagine ingombrante del connazionale che gli ha rubato la scena fin dal suo arrivo in squadra. C’era tutto questo e forse qualcosa di più nelle sportellate che sono rifilati al via; Aldeguer in testa, Lopez dietro e subito all’attacco. Al passaggio successivo Lopez era davanti, ma il duello è finito ben presto, quando a Fermin hanno comunicato la doppia sanzione (long lap) per partenza anticipata.