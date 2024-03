Successo a Portimao e primato in classifica per Holgado in Moto3, sul podio anche Rueda e Ortolà. Giornata storta per gli italiani: 7° Nepa, 12° Bertelle, più indietro gli altri. Gran finale con la top class alle 15: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP PORTOGALLO MOTOGP, LA GARA LIVE