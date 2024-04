Un numero bello tondo è alla portata dei nostri colori ad Austin, con le moto italiane che hanno vinto le ultime 19 gare e cercano la ventesima gioia consecutiva. Ma non sarebbe comunque record che appartiene all'MV Agusta: 21 vittorie dal Nurburgring 1968 a Imola 1969

Le moto italiane hanno vinto le ultime 19 gare, eguagliando una sequenza che non si registrava dal 1970-1971, ma non è ancora record. Una 20^ vittoria consecutiva sarebbe comunque la seconda striscia assoluta, ad un passo dal record: le moto tricolori infatti hanno vinto 21 volte consecutive solo in un'occasione, dal GP del Nurburgring del 1968 a quello di Imola del 1969.

Erano gli anni del dominio MV Agusta, protagonista anche della suddetta sequenza del 1970-1971, ma in quest'ultimo caso affiancata dalla LinTo, che vinse la gara finale di quella sequenza, Imola 1969, unico successo per questo piccolo marchio, acronimo del suo creatore, Lino Tonti.