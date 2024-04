A luglio compirà 35 anni e dopo 20 passati nel Motomondiale (di cui 15 in top class) il futuro di Aleix Espargaro è ancora incerto: "Non so ancora se continuerò - ha spiegato a Sky il 'capitano' dell'Aprilia alla vigilia di Austin -. Voglio fare qualche gara in Europa e poi prenderò una decisione sul ritiro". Nel VIDEO sopra l'intervista del pilota catalano ai nostri microfoni

