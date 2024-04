I due piloti spagnoli parteciperanno rispettivamente al Gran Premio di Spagna a Jerez e d'Italia al Mugello grazie ad una wildcard. Lo rende noto il team KTM sui profili social. Il GP delle Americhe è in diretta con qualifiche dalle 17.50 e Sprint Race alle 22, domenica gara lunga alle 21: live su Sky e in streaming su NOW

È ufficiale: Dani Pedrosa e Pol Espargaró scenderanno in pista con KTM in questo 2024. I due spagnoli hanno infatti ottenuto una wildcard che permette loro di partecipare rispettivamente al Gran Premio di Spagna a Jerez , dal 26 al 28 aprile, e al Gran Premio d'Italia al Mugello , dal 31 maggio al 2 giugno. "L'anno scorso mi sono divertito molto a Jerez e l'accoglienza dei tifosi è stata fantastica", ricorda il tre volte campione del mondo, "Sarà importante verificare in gara alcuni riferimenti emersi nei test ". Per Pol Espargaró, invece, sarà la prima gara dopo il ritiro: "Sono molto contento di tornare a correre , soprattutto perché accadrà al Mugello", afferma, "Non vedo l'ora di rientrare nella famiglia della MotoGP e dimostrare che il lavoro fatto nei test è stato tosto , che siamo rapidi".

Per Pedrosa non sarà la prima volta

Per Pedrosa sarà la quarta apparizione da wildcard: dal 2018, anno in cui inizia la sua avventura come collaudatore per KTM, è tornato in pista nel GP di Stiria nel 2021 e nel 2023 a Jerez e San Marino, chiudendo in decima, settima e quarta posizione. Per Pol Espargaró, invece, è il primo anno da tester KTM dopo l'addio alla MotoGP del 2023.