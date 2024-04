Secondo podio consecutivo per Pedro Acosta, che dopo esser stato in testa per diversi giri è arrivato alle spalle di Vinales. Partenza super e tanti sorpassi per il Tiburon, che ha raccontato a Sky Sport le sue sensazioni dopo Austin: "La gara più divertente della mia vita anche se sono arrivato secondo. Come si può sintetizzare con una parola? Fuoco. Nella Sprint ho fatto un disastro con la gomma dietro: l'unico modo per andare bene oggi era la media, con la soft non avremmo finito la gara. Ringrazio i ragazzi del team perché hanno lavorato come i matti per fare questo weekend così. La KTM e la GasGas stanno arrivando".