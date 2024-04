Nel corso del primo giro della Sprint Race di Austin il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è stato costretto al ritiro a causa della rottura del motore della sua Ducati. Per Diggia, scattato dall'ottava posizione in griglia, si tratta del terzo ritiro stagionale: il pilota romano non è riuscito a tagliare il traguardo in nessuna delle tre Sprint disputate finora (Lusail, Portimao e Austin). Guarda il VIDEO sopra

GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT - LA CLASSIFICA