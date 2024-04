La Ducati GP24 ha palesato qualche problema di gioventù in questo avvio, con Pecco Bagnaia a farne le spese: prestazioni altalenanti per il due volte campione del mondo MotoGP, che dopo Austin si ritrova a -30 punti dal leader del Mondiale Martin. Ma il torinese resta tranquillo e ora arriva una pista amica come Jerez, dove il ducatista ha trionfato nelle ultime due stagioni. Il weekend del GP di Spagna è LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Problemi sì, ma di gioventù. Nei primi tre Gran Premi della stagione la Ducati GP24 ha avuto prestazioni altalenanti e a farne le spese è stato soprattutto Pecco Bagnaia, che da 2 volte campione del mondo MotoGP ha tutti gli occhi puntati addosso. Come spesso accade all’inizio del Mondiale, una moto nuova può aver bisogno di un po’ di tempo per performare, e a dimostrarlo sono i risultati. Dall’inizio della stagione Bagnaia ha conquistato una sola vittoria nella gara lunga in Qatar e non è mai riuscito a partire dalla prima fila, inutile negare che è sembrato sempre un po’ in difficoltà. Ad Austin non ha propriamente brillato, è arrivato quinto preceduto dalle GP24 di Bastianini e Martin ma soprattutto è indietro in campionato.