Nel weekend del 26-28 aprile la MotoGP torna in pista a Jerez per il quarto appuntamento della stagione (tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sul circuito andaluso l'Aprilia sarà ancora la moto da battere o rivedremo davanti a tutti le Ducati? Bagnaia arriva con 30 punti di distacco in classifica da Martin: siamo solo all'inizio, ma Pecco è chiamato a reagire dopo il difficile GP delle Americhe. Ecco il punto casa per casa

A cura di Paolo Beltramo

TUTTI I VIDEO DELLA MOTOGP