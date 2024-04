Altro podio per Acosta, arrivato 2° nella Sprint: "È un po' difficile commentare questa gara - ha spiegato a Sky Sport -. Nelle curve 5, 8 e 9 c'era un po' di umidità. In queste ultime due si vedeva, nella 5 era più difficile e anche io ho rischiato di cadere. Sono contento di come abbiamo gestito la gara, la Sprint non è la mia specialità perché con poca benzina mi manca un po' di feeling rispetto alla domenica. Però proviamo a migliorare". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

