A trentatre millesimi dal record, Fermin Aldeguer sfiora il colpaccio e rifila distacchi consistenti. “Lui è tranquillo, forse un po’ di ansia da prestazione” confida Luca Boscoscuro, suo team manager e talent scout, felice per la sesta pole position. Non gli riusciva dalla Malesia dell’anno scorso, forse intendeva questo per “ansia da prestazione” il manager veneto. Quando non sbanca il pilota spagnolo, soffre. Deve recuperare posizioni in classifica, dove staziona al terzo posto, dietro a Roberts e Garcia che domenica partiranno più indietro, Garcia con il sesto tempo, l’americano

undicesimo. Sono i distacchi rifilati in qualifica a rimarcare la differenza tra lo spagnolo e gli avversari: oltre a un secondo dallo stesso Garcia in poi. Pure il suo compagno di squadra, Alonso Lopez, ha preso paga; sedicesimo a un secondo e sei, dopo essere scivolato. La classifica è in parte condizionata dalle tante cadute, per via dell’acqua caduta al mattino, e le chiazze d’umido rimaste sull’asfalto, al pomeriggio.

Ne hanno fatto la spese, tra gli altri, Dennis Foggia, che ha riportato una contusione al braccio, e fermatosi in Q1, e Van Der Goorbergh, scivolato malamente in qualifica. Gli italiani si affidano a Celestino Vietti che ha corso una buona qualifica, prima di

accomodarsi in terza fila col settimo tempo, davanti a Tony Arbolino. Non partirà invece Aron Canet, vittima di una caduta del venerdì da cui si è rialzato con un perone fratturato.