Tutto pronto a Jerez per il grande show della MotoGP: al semaforo verde sarà grande spettacolo con Marc Marquez dalla pole, davanti a Bezzecchi e Martin, vincitore della Sprint di sabato. Gara in rimonta per le Ducati ufficiali, con Bagnaia 7° e Bastianini 9°. Di seguito il programma completo di oggi e la griglia di partenza. Il GP di Spagna alle 14: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

