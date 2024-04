Al termine della gara di Jerez, Valentino Rossi è stato ospite di Sky Sport a Zona Rossa. Una ventina di minuti preziosissimi, in cui Vale, in compagnia di Vera Spadini, Guido Meda, Mauro Sanchini e Mattia Pasini, ha riletto il duello tra Bagnaia e Marquez, spiegandolo da un punto di vista tecnico ma anche aiutando i telespettatori di Sky a capirne il significato emotivo per i due piloti protagonisti. Il tutto, ovviamente, anche a colpi di battute. A iniziare da quella con cui si è presentato in studio, mentre Bagnaia era in collegamento: "Ciao Pecco, volevo dirti che dopo oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come quello che hai fatto te oggi...". "Secondo me hai già dato, quindi va bene così: siamo pari", la relica divertita di Bagnaia.